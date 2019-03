TMW - Saul: "Volevamo segnare. La Juve ha fatto una grande partita"

© foto di J.M.Colomo

Il centrocampista dell'Atletico Madrid, Saul Niguez, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro la Juventus all'Allianz Stadium. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb: "La Juventus ha giocato molto bene, era ben messa in campo e ci ha messo in grande difficoltà. In difesa non siamo andati bene oggi, siamo andati in difficoltà e non abbiamo neanche avuto occasioni per far gol. Volevamo segnare ma non si siamo riusciti".