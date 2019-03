© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Arsenal continua a monitorare Nicolò Barella. Il gol alla Finlandia non è passato inosservato allo scout dei londinesi in visita alla Dacia Arena, sabato scorso, con la maglia della nazionale. Il problema è però l'idea del centrocampista cagliaritano, intenzionato a rimanere in Serie A e con una lista di estimatori pressoché infinita: dal Milan all'Inter, passando per il Napoli.

L'OFFERTA DEL CHELSEA - I Blues avevano proposto una cifra molto alta, intorno ai 50 milioni di euro, tanto che Giulini aveva dato il proprio placet alla sua cessione. L'idea però era quella di rimanere al Cagliari fino al termine della stagione - confermata in più di una circostanza - e quindi ha rifiutato il quinquennale da 5 milioni a stagione. L'Arsenal quindi rimane in seconda fila, almeno allo stato dell'arte, per il probabile trasferimento di Barella.