TMW - Serena: "Inter, mancano le basi. Conte da prendere subito"

Fonte: Alessandro Rimi

Aldo Serena, a margine dell'evento Gazzetta Night: "Questa Champions mi piace tantissimo, queste due semifinali hanno appagato i tifosi in TV e quelli allo stadio, a parte quelli che hanno perso. L'Italia deve perseguire questa metodologia di gioco".

La Juventus non ha giocato a questo livello?

"No, non ha giocato al livello di queste soprattutto contro l'Ajax. Anche l'Inter deve rammaricarsi, perché Barcellona e Tottenham sono arrivate in semifinale e l'Inter per pochissimo ha fatto fuori il Tottenham".

Come valuta la stagione dell'Inter?

"A tratti l'Inter ha fatto una stagione non bella. Credo che tutti i tifosi nerazzurri ma anche i dirigenti volessero un'Inter che potesse lottare fino alla fine con la Juve. Ho visto un'Inter che non ha messo le basi per un futuro roseo, quindi in estate la società dovrà cambiar qualcosa"

Conte è l'uomo giusto per l'Inter?

"Conte è una garanzia e se ci fosse la possibilità di prenderlo lo prenderei. Aumenta il valore dei giocatori, riesce in fretta a cambiare il viso alla squadra e ad essere convincente delle sue idee verso i giocatori e in poco tempo riesce a invertire la rotta".