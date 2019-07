© foto di Federico De Luca

Nell'ultima settimana è stato anche nei pensieri del Milan, che ha incontrato il suo entourage e ha valutato seriamente il suo acquisto dal Fulham. Poi però il club rossonero non ha richiamato e Jean Michael Seri - centrocampista ivoriano classe '91 - ha deciso di cedere alla corte del Galatasaray, club che ha trovato l'accordo coi cottagers sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Domani Seri a Istanbul - Quest'oggi, i suoi procuratori voleranno in Turchia per definire gli ultimi dettagli dell'accordo. Domani invece nella capitale turca arriverà lo stesso calciatore per sostenere le visite mediche e firmare il contratto: per Seri, al via l'avventura al Galatasaray.