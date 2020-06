tmw Serie A, in ballo anche i contratti in scadenza a giugno: colloqui con FIGC e AIC

Non solo decisioni, ma anche l'annosa questione dei contratti in prestito e in scadenza al 30 giugno prossimo quest'oggi: al termine del Consiglio Federale infatti il presidente Gabriele Gravina si è intrattenuto con la Lega Serie A e l'AssoCalciatori per provare a fare dei passi in avanti anche in questa direzione. In ogni caso non è attesa una decisione definitiva già per oggi, anche il Consiglio Federale ha chiarito che i calciatori non potranno vestire un'altra maglia fino allo scoccare della prossima stagione calcistica.