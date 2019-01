TMW - Shanghai SIPG, assalto a Ozil. E tentativo per Dzeko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Shanghai SIPG cerca due profili di livello altissimo. Così il club cinese ha messo nel mirino Mesut Ozil, in uscita dall'Arsenal ma con un ingaggio monstre: il tedesco percepisce 10 milioni di euro a stagione, una enormità per l'Europa. Emery però vuole cederlo per liberare risorse da impiegare sul mercato, è già stato proposto a Inter e Juventus ma con risposte tiepide.

UNO FRA DZEKO E DIEGO COSTA - Non solo trequartista. Perché il club asiatico è alla ricerca anche di un grande attaccante e pare aver messo nel mirino il brasiliano (che potrebbe scendere nelle gerarchie con un arrivo di Morata) e il bosniaco della Roma: per entrambi ingaggio molto alto ma la possibilità di risparmiare sul cartellino, quindi sulla tassazione doppia che ora vige in Cina.