tmw Si riunisce il Comitato di Presidenza FIGC: sul tavolo algoritmo e playoff-playout per la A

Playoff, playout e algoritmo per la Serie A: saranno alcuni dei più importanti argomenti del giorno della riunione fissata per questa mattina. Dalle 10:30, infatti, si riunisce il Comitato di Presidenza FIGC di cui fanno parte il presidente federale Gravina, il vicepresidente vicario Sibilia, Claudio Lotito per la Lega di Serie A, Ghirelli per la Lega Pro, Beretta per le componenti tecniche.

⚽️ Alle 10.30 comitato presidenza #Figc si riunisce per approvazione bilancio.

Si discuterà su playoff, play-out e la questione algoritmo

Questo l'arrivo di Cosimo #Sibilia pic.twitter.com/ooGPt6TMDN — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) June 4, 2020

