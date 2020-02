TMW - Sindaco Sala: "Conte aveva ragione. Derby? Non li vedo mai"

Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

Giuseppe Sala, sindaco di Milano e dichiarato tifoso dell'Inter, ha parlato ai microfoni di TMW a margine dell'evento di beneficenza 'United for the Heart' del momento della squadra di Conte: "Dobbiamo dargli ragione quando spiegava che avere qualità in panchina è fondamentale e ieri lo ha dimostrato. Sullo Scudetto sarei prudente, ma avrei messo la firma ad essere così vicini alla Juve a questo punto della stagione. L'arrivo di Eriksen? La gara di ieri ha mostrato un po' di difficoltà da parte sua, ma mi piace moltissimo, lo ammiravo già in Premier".

La preoccupa il Milan di Ibrahimovic?

"Il derby è sempre una partita che va per i suoi registri, quindi è difficile predire cosa succederà. Ibra è forte, perchè è intelligente in campo. Per cui certamente sarà motivo di grande attenzione. Ci avviciniamo ad un derby, come sempre, in cui tutte le squadre hanno bisogno di vincere e il pareggio non serve a nessuna delle due, anche se poi spesso è il risultato che ne scaturisce. Ci sarà grande ansia da tutte le parti, io a San Siro non vado mai durante il derby, soffro da casa".

E poi c'è il discorso stadio, che accomuna le due squadre:

"Comincio a diventare un po' più ottimista. All'inizio non mi convinceva l'idea di buttare giù San Siro: non è semplice essere ricordato come il sindaco che ha dato l'ok per l'abbattimento di San Siro. Le squadre stanno portando una proposta che è più elaborata, più costruttiva e con San Siro che rimanga in modo differente da come è e che venga dedicato anche ad altri sport e che rimanga al centro della città. Su quell'area, che è un'area nostra, poi le squadre si faranno hotel, uffici, ciò che permetterà loro di rientrare dell'investimento dello stadio. Così mi convince di più il progetto. Non voglio esagerare con l'ottimismo, però mi sembra che il progetto stia prendendo una piega giusta".

Il progetto può essere definito in fase avanzata?

"Il progetto adesso c'è e mi convince, il tema ora è capire le questioni di volumetrie. Non è un fatto di essere più o meno generosi, ma di rispettare le regole e equiparare i club a chi vuole realizzare altri progetti in città. Da come eravamo partiti, mi sembra che si siano fatti grandi passi avanti con la collaborazione di tutte le parti in causa".