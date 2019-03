© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue la cresciuta di Bastien Toma, talento del Sion e dell'Under 21 della Svizzera. Che contro i pari età della Croazia, che oggi sfideranno l'Italia di Luigi Di Biagio, non ha giocato nel suo ruolo ma è stato eletto migliore in campo: un gol e un assist per Toma, seguito da ben più di un club di Bundesliga. Contratto fino al 2020, il centrocampista box-to-box del Sion ha estimatori anche in Italia. A vederlo di recente c'erano infatti tra le altre Atalanta e Torino.