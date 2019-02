TMW - Soares: "All'Inter è tutto fantastico. EL? Ce la giochiamo"

Fonte: dall'inviato all'Allianz Stadion, Vienna

© foto di PhotoViews

Al termine del successo in trasferta sul Rapid Vienna il terzino dell’Inter Cedric Soares ha parlato ai microfoni di TMW dalla mix zone dell’Allianz Stadion: “E’ una vittoria importante, anche se ancora non è finita. Ora ci aspetta il ritorno e non sarà semplice, ma vogliamo vincere anche la prossima partita e qualificarci. Il nostro obiettivo è chiaro, l’Europa League è una grande competizione, siamo felici di esserci e vogliamo restarci il più possibile. Le mia prime sensazioni all’Inter? Ad essere sincero è tutto fantastico. L’Inter è un grande club. Qua ci sono pressioni diverse, ma mi piace questo tipo di squadre, queste sfide e il calcio che giochiamo. Mi sto divertendo e godendo questa esperienza”.