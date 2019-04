TMW - SPAL, Bologna pensa a Semplici. Ed è sul taccuino della Lazio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trentanove punti in trentaquattro partite. La SPAL è in serie utile da tre gare, a meno uno dalla Fiorentina, a più dieci dall'Empoli terzultimo a quattro giornate dalla fine. La SPAL è salva? Quasi. Manca la matematica ma la garanzia di Leonardo Semplici in panchina lascia tranquilli i tifosi estensi. Quella in corso è l'ennesima stagione di livello che il tecnico toscano sta conducendo in porto a Ferrara. E oltre ai complimenti della piazza emiliana, stanno arrivando anche sondaggi e interessamenti da diverse piazze in Serie A.

Bologna e Lazio, intrecci sul futuro Su Semplici c'è il Bologna. Che oggi ha Sinisa Mihajlovic ma che certamente pensa anche al what if. Ovvero al 'cosa fare se il serbo dovesse andare via'. E quello dell'allenatore della SPAL è un nome che piace molto alla proprietà, alla dirigenza e, per inciso, anche a quella che dovrebbe arrivare, ovvero Sabatini e Massara. Intrecci, intrighi: Semplici e il suo rendimento sono pure sul taccuino della Lazio in caso di addio a Simone Inzaghi. Una piazza dove, in ogni caso, resta caldo il nome di Sinisa Mihajlovic. Chiaramente, prima sarebbe da valutare il futuro dell'attuale guida biancoceleste che ha estimatori fuori dalla Serie A, tra Germania e Premier.