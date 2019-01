TMW - SPAL e Bologna in corsa per Marlos Moreno, in uscita da City

Futuro in Italia per Marlos Moreno, attaccante esterno del Manchester City tornato dal prestito al Flamengo: in questo momento SPAL e Bologna sono infatti in vantaggio sulla concorrenza per il brasiliano, alla ricerca di una nuova esperienza e chiuso nella formazione di Guardiola. Si tratta sulla base del prestito, con le due emiliane che potrebbero dunque puntellare ancora i propri reparti offensivi con un giocatore dalle caratteristiche molto diverse rispetto a quelle degli attaccanti già in rosa.