ufficiale Marlos Moreno lascia il City. L'attaccante firma con il Troyes fino al 2024

Dopo le esperienze in Spagna (Deportivo e Girona), Brasile (Flamengo), Messico (Santos Laguna), Portogallo (Portimonense) e Belgio (Kortrijk e Lommel), per Marlos Moreno è il momento di approdare in Ligue 1. L'attaccante colombiano, classe 1996, lascia nuovamente il Manchester City, stavolta a titolo definitivo, e firma per due stagioni con il Troyes.