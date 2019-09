TMW - SPAL, Kurtic: "Gol importante per la gente. Vittoria meritata"

Fonte: dall'inviato Davide Soattin

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jasmin Kurtic, centrocampista della SPAL, ha così parlato in zona mista dopo il successo degli estensi contro la Lazio: "Ho segnato un gol importante, certo. Più che altro perché porta tre punti importanti per noi, il cammino e la testa, ma soprattutto per il gruppo e la nostra gente. Siamo una squadra e l'unico leader è il gruppo: se combattiamo insieme possiamo arrivare alla salvezza. C'erano spazi oggi, giocate da fare, e ciascuno di noi le ha fatte. Tranne che all'inizio ognuno ha giocato una grande partita, e alla fine abbiamo meritatamente vinto. Negli spogliatoi ci siamo detti di continuare a palleggiare che potevamo fare almeno un punto. La Lazio è forte, con qualità in ogni reparto, ma rimanendo uniti, lo sapevamo, potevamo riuscire a portare qualcosa a casa".

Com'è Strefezza? "Ragazzo bravissimo, lavora bene ogni giorno e migliora, può fare davvero delle belle cose".

Quanto è stato importante il cambio modulo? "Non c'entra la tattica, ma la testa. Se ci credi le cose arrivano, se hai paura e sei timido no. Nel secondo tempo tutti volevamo la palla, vincere i contrasti e le seconde palle. Alla fine ci è stato regalato qualcosa. La SPAL è una famiglia, fatta di persone che lavorano bene, e per il bene di questa piazza e di questa città".

Che dire ai tifosi? "Senza di loro non possiamo far niente. Bisogna tirar giù il cappello: ci sostengono sempre, anche oggi quando eravamo in difficoltà ci hanno dato una mano e una spinta incredibile".