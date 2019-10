TMW - SPAL, Moncini: "Cagliari tosto ma proveremo a sfatare il tabù"

Fonte: Davide Soattin

Serata con i tifosi della SPAL per una delegazione della società estense. Queste le parole ai nostri microfoni dell'attaccante Gabriele Moncini: "Il mio avvio di stagione? Fa parte del gioco avere più difficoltà nel trovare spazio quando sei in Serie A. Adesso sta a me fare in modo di entrare meglio nei meccanismi della squadra, perché il mio obiettivo è quello di dare una mano ai miei compagni. La nostra è una squadra che gioca palla fin dal portiere e gli attaccanti devono saper aiutare la squadra anche sul piano del gioco. La gara contro la Juve? È stata una bella esperienza contro una grande squadra ma abbiamo retto il colpo.

La crisi superata? Ci siamo guardati in faccia e ci siamo resi conto che le altre squadre, anche giocando peggio, riuscivano a fare più punti. Con un pizzico di cattiveria in più siamo riusciti a migliorare.

La sfida di Cagliari? Sarà una partita tosta come quella col Parma. Loro sono una squadra molto fisica che va in ampiezza per poi buttare palloni in area. Dovremo essere attenti in fase difensiva. Negli ultimi anni non sono mai arrivati risultati positivi in casa del Cagliari: speriamo di invertire la tendenza questa volta

Floccari? È importante allenarsi con un giocatore di esperienza come lui. Bisogna essere bravi a prendere tutto quello che giocatori del genere possono insegnarsi.

La mia condizione fisica? I minuti nelle gambe servono ma sono giovane e non ci sono grandi problemi a livello fisico. Spero che questa mia rinascita possa iniziare prima del girone di ritorno come invece è accaduto lo scorso anno".