TMW - SPAL, Murgia: "Adesso ci aspetta un'altra gara importante"

Il centrocampista della SPAL Alessandro Murgia ha parlato in zona mista, ai microfoni di TMW, al termine della sfida contro il Napoli: “Sono tornato in una partita non facile, ma sono contento della prestazione della squadra. È un punto importante contro una delle migliori formazioni del campionato, ce lo prendiamo e adesso recuperiamo le energie, perché ci aspetta un'altra gara importante. Loro hanno giocatori molto tecnici, sia sugli esterni che davanti, abbiamo cercato di mettergli sempre pressione, lavorando di squadra. In ogni partita dobbiamo dare qualcosa in più, per provare a raggiungere l'obiettivo il prima possibile. Credo che ogni partita sia fondamentale, soprattutto contro le grandi squadre, perché abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque. Questo punto è fondamentale, come tutti gli altri, noi dobbiamo cercare sempre di scendere in campo da SPAL, per mettere in difficoltà gli avversari".

E ancora: “Dobbiamo riuscire a riportare in trasferta l'entusiasmo che ci danno i tifosi in casa. Ci seguono molto anche in trasferta, sta a noi mettere in campo la carica che ci danno. Sta a noi migliorare i nostri punti di forza e analizzare i nostri errori, per non ripeterli. Penso che queste grandi partite le vinca chi fa meno errori: Siamo scesi in campo concentrati e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, facendo meno errori possibile. Loro hanno grande qualità e qualcosa concedi, ma lavorando così possiamo arrivare lontano. Il colpo di testa di Vicari? Ospina ha fatto un grande riflesso, siamo rimasti tutti sorpresi. Con Vicari proviamo spesso questi movimenti, cerco di calciare il più veloce possibile. Ci lavoriamo, perché le palle inattive sono importanti, possono sbloccare i risultati".