TMW - SPAL, si punta al riscatto di Bonifazi. Piace a Roma e Atalanta

E' ancora tutto da scrivere il futuro di Kevin Bonifazi. Il difensore classe '96 è in prestito con diritto di riscatto alla SPAL ma il Torino ha dalla sua l'opzione del contro-riscatto. La SPAL comunque farà di tutto per riscattarlo e non è da escludere che il club ferrarese possa avere già l'offerta pronta da parte di un club più importante, desideroso di acquistarlo. Roma e Atalanta, in particolare, nel corso di questa stagione lo hanno seguito a più riprese mostrandosi interessate. Bonifazi del resto pare aver ormai acquisito la maturità necessaria per il salto di qualità.