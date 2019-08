© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Asse di mercato Chievo Verona - SPAL. Parti in chiusura per Nenad Tomovic, prossimo a raggiungere Leonardo Semplici a titolo definitivo. Affare in dirittura d’arrivo. La SPAL lavora anche per Leris, contatti in corso per limare i dettagli. E intanto si raffredda la pista Giaccherini, con il Brescia che nei prossimi giorni potrebbe muovere passi concreti. La SPAL si muove, Tomovic pronto per una nuova avventura. E Leris resta nel mirino...