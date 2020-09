tmw Spezia, ecco il portiere: in chiusura Zoet dal PSV, accordo biennale

Lo Spezia sta per avere il suo portiere per la Serie A. In chiusura Jeroen Zoet dal PSV Eindhoven. Accordo biennale, situazione in via di definizione e domani può essere il giorno della fumata bianca. Un colpo da A per le Aquile, il dg Meluso è al lavoro. E Zoet è ad un passo...