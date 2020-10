tmw Spezia, Gyasi verso il rinnovo. Prossima settimana incontro per Galabinov

Spezia al lavoro sui rinnovi di contratto. Si va verso il prolungamento di Emmanuel Gyasi. L’esterno offensivo si legherà alle Aquile presumibilmente per le prossime due stagioni. La prossima settimana incontro tra le parti per avvicinarsi ulteriormente. E sempre nel corso dei prossimi giorni si lavorerà al rinnovo di Andrej Galabinov per un’altra stagione. Possibile incontro i primi giorni della prossima settimana. Lo Spezia si muove sui rinnovi. Al lavoro per Galabinov e Gyasi...