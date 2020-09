tmw Spezia, in chiusura Djidji e Pobega

Spezia scatenato sul mercato. In chiusura la trattativa per Koffi Djidji, difensore che arriverà in prestito dal Torino. In via di definizione anche l’arrivo di Tommaso Pobega dal Milan, sempre in prestito. Il dg Meluso è al lavoro, Pobega e Djidji ad un passo dalle Aquile...