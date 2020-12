tmw Spezia, sindaco Peracchini sui lavori al Picco: "Fatti in tempi record. Domani evento storico"

vedi letture

"Ordinanza per domani? L'ho firmata pochi minuti fa, ai tifosi dico di usare il cervello"

Pierluigi Peracchini, sindaco di Spezia, parla a margine della presentazione del "nuovo" stadio Picco, che Comune e società hanno riammodernato in questi mesi per renderlo adatto ad ospitare la Serie A: "Come avevamo promesso, insieme allo Spezia Calcio, abbiamo fatto tutto a tempo di record e finalmente mercoledì giocheremo in casa in Serie A contro il Bologna, un evento storico che aspettiamo dal 20 agosto. Contatti per il nuovo stadio? Lo Spezia è chiaramente un interlocutore privilegiato, nei prossimi giorni avremo un incontro. Ordinanza per domani? L'ho firmata pochi minuti fa, chiedo ai tifosi di usare il cervello ed evitare rischi, dovranno vedere la partita in televisione. L'ordinanza vieterà il passaggio nella vicinanza dello stadio ma anche in altre zone: la mia raccomandazione è di tifare a distanza e sicuramente la squadra ci darà una grande soddisfazione".