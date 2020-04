tmw Stipendi Cagliari: tutta la società rinuncia. In attesa dei giocatori

I contatti tra la proprietà del Cagliari e le componenti del club, dalla dirigenza allo staff fino a tutti i dipendenti, vanno avanti. Senza sosta. La società sarda in ogni suo tassello del domino è ben conscia della situazione e nelle scorse ore l'ex tecnico Maran, con tutto il suo staff, hanno rinunciato alla mensilità di aprile. Lo stesso avevano già fatto, negli scorsi giorni, il Direttore Carli e il suo staff, da Cossu a Colombo, da Tonelli a Moretto. Rinunce su mensilità anche da parte di dirigenti e tecnici del Settore Giovanile, i dipendenti del club sono in Cassa Integrazione. Tutta l'azienda si è mobilitata in questi giorni di emergenza sanitaria per autotutelarsi.

E i giocatori? Dirigenza, staff tecnico, dipendenti, settore giovanile. Mancano ora solo i calciatori. L'accordo verbale è al momento sulla rinuncia del mese di aprile come primo step. Un'intesa però ancora da firmare e ratificare che potrebbe arrivare a breve, considerato che ogni settore aziendale si è mosso nella direzione dell'autotutela, in attesa ora dei giocatori.