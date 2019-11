© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il futuro di Alessandro Florenzi è sempre più al centro delle riflessioni di vari club. La Roma, che lo ha fin qui utilizzato al di sotto delle aspettative, potrebbe farlo partire (già quest'estate peraltro i giallorossi avevano pensato alla sua cessione) e per lui non mancano le pretendenti. Piace alla Fiorentina ma l'Inter è pronta a farsi sotto con forza. Conte lo vuole e i nerazzurri potrebbero esser disposti a sostenere il suo ingaggio (Florenzi percepisce 3,5 milioni all'anno). Le altre ipotesi portano al Cagliari che prova a cullare il sogno europeo - con i sardi la Roma ha in ballo il discorso relativo ad Olsen - e anche al Lione. Ma la pista francese non sembra poter decollare anche perchè il calciatore rischierebbe di uscire dai riflettori e di giocarsi pure qualche chance per la Nazionale e gli Europei.