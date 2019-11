TMW - Svizzera, Petkovic: "Giocare a Roma vantaggio enorme per l'Italia"

Fonte: dai nostri inviati a Bucarest, Gaetano Mocciaro e Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, ha parlato del gruppo con Italia, Turchia e Galles a margine del sorteggio Euro2020 a Bucarest: "Ci dispiace per queste distanze che dovremo percorrere. Logisticamente - le sue parole in mixed zone - da Roma a Baku non è facile, ma cercheremo di risolvere. E' un gruppo interessante, Italia favorita, anche perché è un vantaggio enorme giocare tutte e tre le partite in casa. Ma noi faremo di tutto per provare a superare questo girone tosto.

Anche Gunes ha detto che giocare in casa ci favorisce. "Non per questo, anche per quanto fatto in questo ciclo. S'è creato un gruppo giovane, motivato, di qualità. Spero che in questi sei mesi succeda qualcosa e l'Italia arrivi nella maniera più umana possibile per giocarci contro".