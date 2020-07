tmw Thereau sul futuro: "Ora penso solo alle vacanze. Reggina? Non mi convince"

L'ormai ex attaccante della Fiorentina Cyril Thereau, fresco di svincolo dopo tre anni in viola, ha parlato a TMW dei propri progetti futuri ripartendo dal mercato di gennaio dove ha deciso di non andarsene nonostante fosse fuori rosa: "Io posso sempre guardarmi allo specchio. Tenermi fuori è stata una scelta societaria. Con il mio procuratore abbiamo fatto una proposta per fare la risoluzione, loro non hanno voluto accettare. Ho fatto quello che dovevo fare". Poi parlando dell'interessamento dei belgi dell'Union Saint Gilloise: "Potrei andare anche adesso... Ma ho rifiutato un po’ di offerte. A Firenze stavo bene. Per andare in Belgio devo far spostare anche la mia famiglia. E oggi voglio privilegiare la qualità della vita. Mio figlio ha undici anni, non è semplice cambiare scuola e farsi nuovi amici. Al momento, sinceramente, non sto cercando niente. Come detto, privilegio la qualità della vita. Per ora le proposte non mi hanno convinto, non è una questione finanziaria. Ora sono in Francia, il mio futuro sono le vacanze". Infine sull'interessamento di squadre di Serie B come la Reggina: "Sinceramente al momento non sono state arrivate convincenti. Con alcune non ho neanche parlato di soldi".