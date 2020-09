tmw Tonali al Milan, ci siamo: fissate per domattina le visite mediche del giocatore

E' finita l'attesa per vedere Sandro Tonali con la maglia del Milan. Per domattina, infatti, sono previste le visite mediche col club rossonero, che ha chiuso l'affare col Brescia già da diversi giorni (10 milioni per il prestito, 15 milioni per il riscatto più altri 10 milioni di bonus). Dopo i test di rito, la firma e l'attesissimo annuncio ufficiale.