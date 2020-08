tmw Tonali vuole il Milan e spinge col Brescia: accordo di massima tra le parti. La situazione

Sandro Tonali vuole chiudere con il Milan e sta spingendo con il Brescia. Il giocatore è l'alleato più importante per Paolo Maldini in questa trattativa. C'è già l'accordo di massima tra il centrocampista classe 2000 e il club rossonero. E' chiaro che la volontà del calciatore gioca un ruolo importantissimo in questa vicenda, con il Milan che ha già presentato un'offerta importante alle Rondinelle, retrocesse in Serie B al termine della stagione 19/20. Nel club rossonero, dunque, c'è estrema fiducia nel portare a casa il colpo, anche nel giro dei prossimi giorni.