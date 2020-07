tmw Torino, altri striscioni di contestazione: "Non meritate questa gloriosa maglia"

La piazza granata continua ad essere in fermento, alla vigilia della sfida salvezza tra il Torino e il Genoa è andato in scena un nuovo atto di contestazione da parte della tifoseria. All'esterno del Filadelfia, il quartier generale per gli allenamenti di Belotti e compagni, sono stati affissi tre striscioni contro la squadra e il presidente Urbano Cairo. "Non meritate questa gloriosa maglia", "Basta, Cairo vattene" e "Il Toro la leggenda, voi la vergogna" le scritte apparse sui teloni posizionati sui muri del centro sportivo granata.