Fonte: Dall'inviato Emanuele Pastorella

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano del Torino Andrea Belotti ha commentato così in zona mista, ai microfoni di TMW, il match perso contro la Juventus: “Sicuramente deve essere un nuovo punto di partenza, l’ho ripetuto anche ai miei compagni. Sono orgoglioso di tutti e di quello che abbiamo messo in campo. Se nelle prossime partite continuiamo a fare queste prestazioni con questa voglia messa in campo stasera i risultati arriveranno”.