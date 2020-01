Fonte: Pietro Mazzara

Il difensore del Torino Bremer, autore di una doppietta contro il Milan, commenta così il ko subito a San Siro:

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma abbiamo dimostrato che abbiamo rialzato la testa e possiamo fare meglio".

Ibrahimovic cambia il Milan?

"No, per noi è un giocatore normale, lo abbiamo affrontato come tutti gli altri".

Rammarico per la sfida?

"Purtroppo stasera abbiamo preso gol quando mancavano tre minuti al termine della partita. Dobbiamo tornare a vincere in campionato".

Cosa ci ha detto Mazzarri in questi giorni?

"Lui è il nostro allenatore, abbiamo fiducia in lui".

La doppietta?

È difficile fare gol qui a San Siro, soprattutto una doppietta. Ma adesso devo solo pensare alla prossima gara di campionato"

Sei uscito malconcio. Come stai?

"Ho preso una botta al polpaccio ma sto bene".

Tanti alti e bassi in stagione?

"Noi dobbiamo tornare a vincere, siamo sulla strada giusta: contro il Lecce dobbiamo vincere"