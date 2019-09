Fonte: dall'inviato Emanuele Pastorella

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nicolas Nkoulou è pronto ad essere reintegrato in rosa. Il difensore camerunense, che viveva da separato in casa dalla gara di andata contro il Wolverhampton dello scorso 22 agosto, dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto del gruppo già nella giornata di oggi, quando Belotti e compagni sosterranno una seduta pomeridiana al Filadelfia a porte chiuse. Difficile, però, che possa trovare un posto da titolare nella sfida di lunedì contro il Lecce: con ogni probabilità tornerà nell'elenco dei convocati, ma si accomoderà in panchina.