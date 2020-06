tmw Torino, guai a centrocampo. Ko Baselli e Meitè, anche Ansaldi non sta bene

Tra Filadelfia e Olimpico Grande Torino, si sta per concludere un'altra settimana di allenamenti collettivi in casa granata. Moreno Longo sta alzando i ritmi delle sedute, Belotti e compagni saranno i primi a scendere in campo per la nuova serie A. Ma per il tecnico del Torino sono già iniziati i problemi con l'infermeria.

Infortuni - Partiamo dal più grave: Daniele Baselli dovrà operarsi al ginocchio destro. La lesione al crociato ha portato lo staff medico granata ad optare per l'intervento chirurgico, al quale il centrocampista si sottoporrà lunedì prossimo nella clinica Toniolo di Bologna. I guai per Moreno Longo, però, non finiscono qui: Cristian Ansaldi continua a seguire una tabella personalizzata per superare un fastidio al polpaccio, Soualiho Meité si è fermato oggi per un problema muscolare. Il tempo per recuperare c'è, ma senza dubbio verranno entrambi tenuti sotto osservazione per evitare ricadute.

Il programma per la settimana che verrà - Durante la prossima settimana, Belotti e compagni saranno attesi da lavori ancora più duri. Dal punto di vista atletico bisogna mettere benzina nelle gambe per il lungo tour de force estivo, da quello tattico Longo sta studiando qualche novità: tra le opzioni al vaglio, c'è anche quella del passaggio alla difesa a quattro. Da domani saranno 14 giorni esatti all'esordio contro il Parma, il mercoledì successivo altro impegno casalingo contro l'Udinese: per evitare di sprofondare ulteriormente in classifica, c'è bisogno di tornare a una vittoria che manca ormai dal 12 gennaio scorso, prima che iniziasse una serie di sconfitte che è di sette consecutive.