tmw Torino, nessun problema sulle scadenze. Prolungati tutti i contratti fino al 31/08

vedi letture

Il Torino ha comunicato nei giorni scorsi i rinnovi contrattuali per i tre calciatori - Ansaldi, De Silvestri e Ujkani - in scadenza al 30 di giugno, così come per il tecnico Moreno Longo. Tutti risolti anche gli altri casi, con i prestiti che termineranno all'ultima partita della stagione.