© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora in stand by, in casa Torino, la situazione legata al difensore Kevin Bonifazi, ambito sul mercato da diverse pretendenti. Come noto, tra queste, la Fiorentina, che avrebbe messo sul piatto dei piemontesi la più alta offerta, ma anche la SPAL, destinazione gradita al classe '96, che ritroverebbe mister Semplici e probabilmente maggiori garanzie di presenze: una continuità ricercata. Non è però da sottovalutare l'interesse dell'Atalanta, alla quale si è aggiunto il Parma, che sta cercando rinforzi nel reparto arretrato.