© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In estate il nome di Vincenzo Millico ha animato gli ultimi giorni di mercato. Il talento 2000 del Torino aveva la possibilità di approdare in una società di Serie B per poter maturare con più tranquillità e con maggiori spazi rispetto a quanto avrebbe potuto fare agli ordini di Walter Mazzarri. La dirigenza granata, poi, ha deciso di confermarlo e oggi il giovane attaccante si trova nella medesima situazione di sei mesi fa. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione sul giocatore sono tornate vive due società come Pisa e Chievo Verona che già ad agosto si erano mosse per lui, ma non solo. Anche il Livorno ultimo in cadetteria si sarebbe fatto avanti nel tentativo di trovare un elemento che sappia implementare il bottino di gol.