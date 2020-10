tmw Torino, radar di mercato puntati in Russia. Piace Kvaratskhelia del Rubin

vedi letture

Hanno già iniziato a muoversi gli scout del Torino in vista della prossima sessione di mercato. Al centro delle attenzioni: la ricerca di calciatore in grado sia di giocare sulla trequarti che aprirsi sugli esterni e allargare il gioco. Un identikit, questo, che pare aver indirizzato la dirigenza granata in Russia e più precisamente in casa del Rubin Kazan, formazione nella quale milita Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano classe 2001. Il ragazzo 19enne è arrivato al Rubin nel luglio 2019 dalla formazione georgiana del Rustavi. In passato, per lui, anche una breve parentesi alla Lokomotiv Mosca.