TMW - Torino, Rincon: "Il Sassuolo ha dato qualcosa in più di noi oggi"

Fonte: Dall'inviato, Antonio Parrotto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Torino, Tomas Rincon, ha analizzato in zona mista la sconfitta odierna sul campo del Sassuolo. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Siamo partiti bene, poi è venuto fuori il Sassuolo con le sue individualità importanti. Nella ripresa ci siamo abbassati troppo e loro hanno riaperto la partita. Dispiace per la sconfitta perché stavamo vivendo un momento molto positivo. Non abbiamo però il tempo di piangerci addosso, la prossima partita sarà con l'Atalanta e avremo un altro avversario forte".

Che idea si è fatto dei neroverdi?

"Il Sassuolo è un'ottima squadra, è forte in attacco e forse ha messo in campo qualcosa in più di noi per uscire da un momento difficile. Avremmo voluto dare continuità ai nostri ultimi buoni risultati, peccato. Il campionato comunque è lungo, ora testa all'Atalanta".