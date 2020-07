tmw Torino, una cordata pensa all'acquisto del club: tra gli imprenditori c'è Paolo Ferrero

Una cordata per acquistare il Torino: è il piano del Progetto Taurinorum Il Toro è di chi lo ama, per il momento aleggia il mistero sui volti che sono pronti a scendere in campo per trattare con l'attuale presidente, Urbano Cairo. Stando alle prime indiscrezioni, l'unico profilo uscito è quello di Paolo Ferrero, imprenditore e vice-presidente del Circolo dell'Innovazione a Torino. Maggiori novità, però, sono attese a brevissimo: già per questo mercoledì, infatti, è stata organizzata una conferenza stampa in cui verranno svelati ulteriori dettagli. Intanto, sotto la Mole i tifosi sono in fermento, con il patron che resta nel mirino della contestazione della piazza.