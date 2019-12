© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Missione italiana per il Tottenham. Emissari del club domani assisteranno alla partita tra Inter e Roma a Milano. Gli osservati speciali saranno Amadou Diawara, Nicolò Zaniolo e Milan Skriniar. Tre idee che potrebbero prendere piede nelle prossime settimane. Il Tottenham si muove, Mourinho prova a far spesa in Italia...