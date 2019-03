Fonte: dal nostro inviato, Ivan Cardia

© foto di Federico De Luca

Ledley King, Club ambassador del Tottenham, ha parlato in zona mista dopo il sorteggio che vedrà gli Spurs impegnati contro il Manchester City: “Conosciamo la squadra avversaria, hanno uno dei migliori allenatori al mondo, molto forte a livello tattico, ma anche noi. Abbiamo la possibilità di poter giocare la gara di ritorno in casa, col supporto dei nostri tifosi. Penso che Pochettino abbia a disposizione un’ottima squadra, saranno due gare molto complicate. Lloris? È un portiere fantastico, uno dei miglior al mondo. Un grande capitano e un grande leader. Dovrà impegnarsi, dovremo impegnarci tutti per passare col City”.