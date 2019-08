TMW - Udinese, anche la SPAL su Pezzella: lunedì possibile incontro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spunta un'altra pretendente per Giuseppe Pezzella, terzino di proprietà dell'Udinese a lungo seguito dal Parma in questa finestra di mercato. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, Pezzella piace molto alla SPAL e nella giornata di lunedì potrebbe andare in scena un incontro fra i club.