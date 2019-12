TMW - Udinese, Pussetto: "Sconfitti a causa delle occasioni non sfruttate"

Fonte: Dall'inviato, Giovanni Albanese

Ignacio Pussetto, autore del gol del 3-1 per l'Udinese nel ko odierno con la Juve, ha analizzato la partita dell'Allianz Stadium in zona mista. Questo quanto raccolto da TMW: "Sono contento per il gol, ma dispiaciuto per la sconfitta. Nel primo tempo abbiamo fatto un paio di errori e abbiamo subito rete. Nel secondo siamo migliorati tanto, abbiamo avuto due occasioni che non abbiamo sfruttato e proprio per quello abbiamo perso. Abbiamo passato un momento difficile con Napoli e Juve in successione. Adesso affronteremo squadre che stanno facendo altrettanto bene, ma sappiamo che possiamo vincere. Speriamo di ottenere i tre punti già contro il Cagliari".