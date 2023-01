tmw Vagnati a Milano, contatto con l'entourage di Ilic. Valutazioni (per ora) distanti: il punto

Il direttore sportivo granata Davide Vagnati a Milano per portare avanti la trattativa Ilic e non solo. Il Torino è interessato al centrocampista serbo classe 2001 e quest'oggi ha avuto nuovi contatti con l'entourage del calciatore valutato dal presidente Setti oltre 20 milioni di euro. La prima offerta del club granata ha riguardato sia Ilic (da subito) che Hien (a giugno): 16-18 milioni di euro per acquistarli entrambi, pur lasciando il calciatore svedese in prestito fino a fine stagione.

Parti distanti ma i contatti vanno avanti

Ad oggi, quindi, non è stata ancora trovata la quadra per il cartellino e solo un rilancio importante da parte della società granata può dare una svolta alla trattativa. Ilic è costato all'Hellas 10.8 milioni di euro e al momento della cessione - a prescindere dalla cifra - il club di Verona dovrà versare altri 4.8 milioni di euro nelle casse del Manchester City. Ecco perché difficilmente Setti scenderà sotto la soglia dei 20 milioni di euro solo per Ilic, forte anche di un contratto col ragazzo fino al 30 giugno 2026. Ma il Torino si muove e oggi nel summit con l'entourage ha ascoltato anche le richieste del calciatore qualora i due club dovessero trovare un accordo.