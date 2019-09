TMW - Verona, Juric: "Dispiace per i punti, a tratti abbiamo dominato"

Fonte: Dall'inviato Giovanni Albanese

Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric ha commentato in zona mista il match perso sul campo della Juventus: “Siamo in un brutto momento perché non prendiamo punti. La squadra ha fatto veramente un'ottima gara, a tratti ha dominato, poi è stata sfortunata colpendo dei pali e fallendo alcune occasioni. Però la prestazione è stata notevole, dispiace non aver raccolto niente, perché quando giochi partite così i ragazzi meritano una ricompensa. Stiamo bene, abbiamo retto tutti i 95’. Temevo un calo, ma i ragazzi hanno tenuto bene il campo. Oggi abbiamo preso dei pali, Buffon ha fatto grandi parate, mi sembra che ci siano state anche delle situazioni sfortunate. Penso sia stato quello, è mancato un po’ di cinismo, di qualità negli attaccanti. I ragazzi hanno fatto bene, a volte abbiamo sbagliato qualche diagonale e l’abbiamo pagato”.