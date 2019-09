TMW - Vicepres. Racing: "Lautaro è il miglior attaccante sudamericano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato in esclusiva da TMW, il vicepresidente del Racing Club de Avellaneda ha incoronato pubblicamente Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter sbocciato proprio tra le fila de La Academia: "Lautaro non è solo il miglior attaccante argentino, ma il miglior cannoniere di tutto il Sudamerica. Sono sicurissimo che quest'anno potrà aiutare la nuova Inter di mister Conte a competere fino alla fine per il titolo", le parole di Miguel Jimenez. Intanto, Lautaro e i nerazzurri sono attesi questa sera dal difficile test casalingo contro la Lazio con l'obiettivo di tornare in vetta alla classifica.