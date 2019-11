TMW - Wyscout, Robalinho su Gabigol: "In Brasile sta facendo benissimo"

Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam

Al Wyscout Forum di Amsterdam c'è anche Marcelo Robalinho. Procuratore brasiliano, ha parlato di alcuni suoi assistiti e non solo nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata a TMW.

Partiamo da Guilherme Costa Marques, ex Benevento che in Turchia sta facendo molto bene.

"Allo Yeni Malatyaspor è il miglior assist-man della squadra, ma ha anche già realizzato cinque reti. Il suo nome sarà molto forte in sede di calciomercato...".

Già a gennaio?

"Non posso fare i nomi, ma stiamo parlando con due società. Non so però se per gennaio o per giugno".

Tra i tuoi assistiti anche Patrick Carvalho del Fluminense.

"Sta disputando un grande campionato. E' un calciatore pronto per il mercato europeo: vediamo, un paio di club me l'hanno chiesto anche se non sono italiani".

Mistero Gabigol: all'Inter ha giocato poco e male, in Brasile sta riscrivendo la storia del Flamengo.

"In Brasile il campionato è cambiato, perché ci sono due squadre in vetta molto più forti delle altre. Non è più come qualche stagione fa dove c'erano 8-10 che potevano vincere: adesso, invece, Flamengo e Plameiras sono le assolute protagoniste. Parlando di Gabigol, non conosco personalmente la sua storia ma posso dire che in Brasile ha sempre fatto molto bene: al Santos prima di andare all'Inter, poi sempre al Santos dopo l'avventura in Italia a infine al Flamengo".

Adesso ti sembra maturo per un eventuale rientro in Italia?

"Stando al suo rendimento direi proprio di si".

Cosa pensi del rendimento in Italia di Lucas Paquetà?

"Quando i brasiliani vanno all'estero hanno bisogno di un periodo di adattamento. Solo dopo questo periodo, a mio avviso, si può fare una valutazione sul suo operato".