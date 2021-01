esclusiva Milan su Iago dell'Augsburg, l'ag.: "Servirà una cifra importante per farlo partire"

Iago Amaral Borduchi, noto come Iago, è uno dei nomi nella shortlist del Milan. Un interesse concreto e una stima vera, quella del club di Maldini e Massara, per il brasiliano di Monte Azul Paulista, classe 1997. Tuttomercatoweb.com ha raggiunto in Brasile l'agente del calciatore, Marcelo Robalinho, per parlare delle caratteristiche tecniche del terzino sinistro dell'Augsburg e delle prospettive future. "E' molto veloce, fisico, che può portare a una squadra possibilità importanti di uscita con rapidità. Per il calcio moderno, è un giocatore pronto per i livelli importanti".

Come sta andando l'avventura in Europa?

"L'avventura è iniziata in Germania, il primo anno non è mai facile per adattarsi ma adesso gioca con continuità, lo sta facendo bene e credo che crescerà ancora".

Il Milan è tra i club più interessati al ragazzo

"Non posso parlare di club e società nello specifico. Posso dire che il direttivo dell'Augsburg è felice di Iago e per fare un trasferimento, hanno in testa una cifra importante".

Chi le ricorda come giocatore?

"Per come corre per i 90 minutiti? Sembra Cafu".