© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Incontro positivo per Jean-Clair Todibo. Come riporta Sky Sport, il ds del Milan Frederic Massara in queste ore ha ottenuto la disponibilità del giocatore a trasferirsi in Serie A. Ora servirà dunque trovare l'intesa definitiva col Barcellona, con una formula che accontenti tutti. Si lavora a un prestito con diritto di riscatto a favore dei rossoneri e contro-riscatto per i blaugrana, che potrebbero così mantenere il controllo sul talentoso difensore classe '99.