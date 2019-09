© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Serie B o Serie A e non sentire la differenza. Continuare a giocare con la naturalezza di chi è pienamente consapevole delle sue qualità tecniche e che quindi non risente del salto di categoria. Sandro Tonali, 19 anni compiuti lo scorso 8 maggio, è giocatore destinato a far parlare di sé nei prossimi anni. Dopo aver trascinato il Brescia nel massimo campionato, il regista di Lodi s'è confermato il leader delle rondinelle anche in questo avvio di campionato che ha consegnato sei punti in quattro partite.

Sabato a Udine a rubare la scena è stato Romulo, autore del gol decisivo. Ma il migliore in campo è stato lui, quel Tonali che quando aveva la possibilità di verticalizzare lo faceva sempre con rapidità e precisione.

Un regista nel senso più vero e puro del termine. Un centrocampista che non a caso viene paragonato ad Andrea Pirlo e che può ripercorrere le orme di chi proprio a Brescia ha dato una svolta alla sua carriera, con Mazzone che per esaltare le sue qualità lo sposto 20 metri più indietro con risultati eccezionali. Oltre ogni più rosea aspettativa.

Per Tonali quella iniziata un mese fa è una stagione chiave. In estate nessuno ha avuto il coraggio di spendere i 35 milioni di euro chiesti da Cellino perché in attesa del test più probante, del primo campionato in Serie A che potrebbe consegnare al mercato, la prossima estate, un calciatore ancora più costoso. Difficile dire quale sarà il prezzo a giugno 2020, più semplice intuire che andrà in scena un'asta: tra le squadre interessate anche la Juventus, con Paratici che era e resta un suo grande estimatore.